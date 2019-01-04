"خلي البدر يطلع شهر".. حملة سورية تتحدى الفتيات بمقاطعة المكياج لـ 30 يوما

المصدر: ديما منصور - دبي

أطلقت منظمة "الباحثون السوريون"، مؤخرا، حملة لمقاطعة الفتيات العربيات للمكياج لمدة 30 يوما تحت مسمى "خلي البدر يطلع شهر".

ودعت المنظمة الفتيات للمشاركة في هذه الحملة وذلك بهدف التوعية ضد مخاطر المكياج وتعزيز الجمال الطبيعي في المجتمعات العربية.

ونشرت المنظمة في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "كوني من المشاركات مع منظمة "الباحثون السوريون" في حملة #no_makeup_january؛ بهدف التوعية ضد مخاطر المكياج وتعزيز ثقافة الجمال الطبيعي.. #خلي_البدر_يطلع_شهر".

وتفاعلت آلاف الفتيات مع الحملة، فمنهم من أيدها ومنهم من عارضها ومنهم من سخر منها.

ومن جانبها أجابت المنظمة على المتابعين: "نحن نتحدث هنا عن مخاطر صحية وتراكمات اجتماعية ونفسية.. ونرجو من الجميع التعامل بمسؤولية وإيجابية.. فالجمال مسألة نسبية أولا إذ لكل مجتمع معاييره الجمالية، وهو مسألة ذاتية ثانيا.. إذ كل إنسان يرى الجمال في ما يظن أنه جميل.. نرجو منكم تشجيع كل الفتيات في محيطكم لخوض هذا التحدي بدلا من السلبية التي لا طائل منها سوى الإصرار على النمطية والوقوف في وجه حملة صحية-نفسية تبتغي النهوض بالواقع الصحي والاجتماعي..".

وختمت المنظمة قولها بـ: "كن جميلا تر الوجود جميلا".

ويشار إلى أن منظمة "الباحثون السوريون" هي شبكة علمية المبدأ متوجهة للفرد والمجتمع العربي. أُطلقت بالتعاون بين مجموعة من الأكاديميين في سورية والخارج لرفع المستوى العلمي والأكاديمي في المجتمع السوري خصوصاً والعربي عموماً ولنشر العلم بمختلف الأشكال المقروءة والمسموعة والمرئية موقنين بأن «العلم هو الحل». وتُعتبر اليوم شبكة «الباحثون السوريون» أكبر تجمع علمي عربي على الإنترنيت من حيث المحتوى العلمي المُقّدم يومياً ومن حيث عدد المتابعين وقراءة المقالات.