الطقس المتوقع خلال عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

شهدت الدولة اليوم طقس غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً، فيما كانت الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، لكنها شهدت نشاطاً بعض الأحيان على البحر.

وبلغت سرعة الرياح 15 إلى 25 كم/س، وصلت إلى 35 كم/س على البحر الذي كان خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً الجمعة، غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، لافتاً إلى أن درجات الحرارة تميل للانخفاض خاصة غرباً.

وأشار المركز إلى تكوّن رطوبة خلال ساعات الليل وحتى صباح الغد، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، موضحاً أن الرياح ستكون جنوبية غربية، تتحول إلى شمالية غربية، تكون معتدلة السرعة، على أن تنشط تدريجياَ، وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، خاصة على البحر إذ تتراوح سرعتها من 20 إلى 35 كم/س، تصل إلى 45 كم/س، فيما يكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب مساءً في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس السبت سيكون صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع حدوث انخفاض في درجات الحرارة، واستمرار الرطوبة ليلاً حتى صباح الغد الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مشيراً إلى تزايد فرص تشكل الضباب والضباب الخفيف.

وذكر أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة على البحر، إذ تتراوح سرعتها من 15 إلى 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س على البحر الذي يظل مضطرب، ثم يصبح متوسط الموج ظهراً في الخليج العربي، بينما يكون متوسط الموج في بحر عمان.