البندقية تنوي فرض رسوم على السياح

تنوي سلطات مدينة البندقية في إيطاليا فرض رسم على الزوار الراغبين في الدخول إليها اعتبارا من الصيف المقبل، في إجراء يمكن أن يحدّ من الاكتظاظ السياحي الذي يخنقها.

وينص بند في قانون مالي صوّت عليه السبت على فتح المجال للسلطات المحلية في البندقية بأن تأخذ رسوما مالية من الزوار الراغبين بدخولها، كما هو الحال في الجزر الإيولية ولامبيدوزا في صقلية.

وسيفرض هذا الرسم على كلّ الزوار، سواء أرادوا المبيت في المدينة أم لا.

ويستهدف هذا الرسم بشكل أساسي الزوار الذي لا يمضون في المدينة أكثر من يوم واحد فلا يدفعون أي نوع من الرسوم، ومنهم السياح على متن السفن السياحية التي يرسو منها في البندقية نحو 600 سنوياً. وتشير التقديرات الأولية إلى أن هذا الإجراء قد يدرّ على المدينة خمسين مليون يورو سنويا، علما أن الضريبة ستكون بين 2.5 يورو وعشرة يوروات.