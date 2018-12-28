أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً غداً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، يصبح غائما على البحر والسواحل مع آخر الليل، بينما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

وأفاد، في نشرته اليومية، بأن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 كم/ساعة، تصل إلى 32/س أحياناً.

وقال إن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:39 والثاني عند الساعة 07:33، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 11:56 والثاني عند الساعة 00:19.

وعن بحر عمان، أوضح أنه سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:06 والثاني عند الساعة 03:28، بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 09:15 والثاني عند 20:49.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 15 75 25

دبي 26 13 80 30

الشارقة 26 12 85 35

عجمان 26 13 80 35

أم القيوين 26 14 80 35

رأس الخيمة 25 12 85 40

الفجيرة 26 18 70 35

العين 26 14 70 35

ليوا 27 12 90 30

الرويس 25 16 75 45

السلع 26 16 80 45

دلما 24 19 80 50

طنب الكبرى 25 20 65 40

طنب الصغرى 25 20 65 40

أبو موسى 25 20 65 40