6 عادات تساعد على النوم بعمق

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت أخصائية التغذية الأسترالية، جيسيكا سيبيل، لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن 6 عادات ستساعد على النوم بعمق:

- تجنب الكافيين بعد منتصف النهار: يمكن أن يساعدك شرب فنجان من القهوة في الحصول على المزيد من الطاقة في الصباح، لكن تناول الكثير من الكافيين على مدار اليوم يمكن أن يعيق نومك في الليل، لذا عليك تجنب تناول جميع أشكال الكافيين بعد منتصف النهار.

- رفع القدمين على الحائط: اقترحت اخصائية التغذية رفع القدمين على الحائط لمدة 10 دقائق، بعد يوم عمل طويل، وترك القدم تستريح على الحائط مع التركيز على التنفس من فتحتي الأنف وإخراج النفس من الفم، حيث يعمل ذلك على تهدئة الأعصاب ويساعد على الاسترخاء.

- تناول وجبة متوازنة على العشاء: الحصول على وجبة متوازنة في العشاء، تحتوي على البروتين والدهون والكربوهيدرات، يضمن لك عدم الشعور بالجوع، على أن تكون تلك الوجبة قبل ساعتين على الأقل من وقت النوم، حتى يتوافر لجسمك ما يكفي من الوقت لهضم الطعام.

- أغلق التكنولوجيا: أخذ قسط من الراحة من الناحية التكنولوجية يساعدك بشكل مثالي على النوم بسرعة، فهواتفنا وأجهزة الكمبيوتر المحمول ينبعث منها الضوء الأزرق الذي يمكن أن يعطل أنماط نومنا، كما أن الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني يساعد على النوم أيضا.

- شاي الأعشاب: تحتوي العديد من أنواع شاي الأعشاب على مركبات تساعد على تهدئة نظامنا العصبي، ولذا يجب تناول شاي الأعشاب الخالي من الكافيين، والذي يحتوي على البابونج، واللافندر، وشاورمافيور أو الليمون.

- الماغنسيوم: الماغنسيوم كالسحر، حيث يخفف من الإجهاد ما يساعد على النوم.