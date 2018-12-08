زفاف يشغل 100 طائرة لنقل المدعوين!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تشهد الهند حفلا أسطوريا لزفاف ابنة أكبر الأثرياء، تحييه نجمة الغناء العالمية بيونسيه، بحضور شخصيات عالمية بارزة ومشاهير ونجوم بوليوود، الذين ستقلهم 100 طائرة،

ويزف أناند بيرامال "33 عاما" يوم الثلاثاء في مومباي، إيشا، ابنة موكيش أمباني "27 عاما" في احتفالات بمدينة أودايبور تستمر 3 أيام.

وذكرت مجلة "إنديا توداي" ان دعوات حضور الزفاف تضمنت مجوهرات وأحجارا كريمة داخل صناديق مزينة بالورود، حيث بلغت تكلفة الدعوة الواحدة 300 ألف روبية (4236 دولارا).

وسيحضر الزفاف عدد من نجوم بوليوود، من بينهم بريانكا شوبرا، التي تزوجت الأسبوع الماضي من المغني الأميركي نيك جوناس، الذي يصغرها بـ10 سنوات.

وتوقعت وسائل إعلام هندية أن تشمل قائمة المدعوين الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري، التي ترشحت للرئاسة في عام 2016 عن الحزب الديمقراطي.

ويجمع الزواج بين اثنين من أكثر عائلات الهند نفوذا قويا، وتقول مجلة فوربس إن ثروة أمباني، رئيس شركة "ريلاينس إنداستريز"، تبلغ 47 مليار دولار.