السعودية تطلق بنجاح قمرين صناعيين محليي الصنع

المصدر: الرياض - وام

أطلقت السعودية بنجاح اليوم القمرين الصناعيين "سعودي سات 5أ" و "سعودي سات 5ب" من على متن الصاروخ الصيني (Long March 2D) من قاعدة جيوغوان في الصين.

وأوضح رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور تركي بن سعود بن محمد أن تحقيق هذا الانجاز يأتي كمحصلة للجهود التي بذلتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على مدى سنوات في نقل وتوطين وتطوير العديد من التقنيات المتقدمة ومنها تقنيات الأقمار الصناعية وبناء الكوادر الوطنية القادرة على التعامل مع هذه التقنيات وإنشاء البنى التحتية المتطورة، مما مكن المدينة من تطوير وتصنيع القمرين الصناعيين "سعودي سات 5أ" و "سعودي سات 5ب" في معاملها بأيادي وطنية.

وقال إنه سيتم الاستفادة من هذين القمرين في تزويد الجهات الحكومية بالصور الفضائية عالية الدقة التي تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة وذلك لاستخدامها في شتى مجالات التنمية الوطنية مشيرا الى أنه سيتم إدارة وتشغيل هذين القمرين من محطة تحكم متطورة تقع في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض.

يذكر أن المدينة سبق وأن أطلقت 13 قمرا صناعيا سعودياً ما بين عامي 2000 و 2017 وشاركت في تنفيذ تجارب علمية في الفضاء الخارجي بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وجامعة ستانفورد من على متن القمر سعودي "سات 4" في عام 2014 كما شاركت في مهمة "تشانق اي 4 بالتعاون مع وكالة الفضاء الصينية في عام 2018 لاستكشاف القمر.