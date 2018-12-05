للمرة الأولى في مطارات دبي.. وصول طائرتين يقودهما ملّاحان من أصحاب الهمم

المصدر: ديما منصور - دبي

وصلت، يوم أمس، وللمرة الأولى في تاريخ مطار دبي الدولي، طائرتين صغيرتي الحجم إلى مطار آل مكتوم الدولي، يقود كل منهما طيار من أصحاب الهمم من الجنسية الأميركية، مايك لومبرغ وجيلوم فيرال، وذلك ضمن رحلة تستمر عدة اشهر وتشمل دول رئيسية حول العالم.

وقامت مؤسسة مطارات دبي ومؤسسة اكزيكيوجت خلال تواجد الفريق برعاية هبوط الطائرات، وركنها، ومناولتها.

وسيقطع الطياران اللذان يستخدمان الكراسي المتحركة، 80 ألف كيلومتر في غضون تسعة أشهر، وذلك عبر 40 دولة وست قارات، وعبر 150 نقطة انطلاق.

وتهدف هذه الرحلة إلى تسليط الضوء على ضرورة تمكين أصحاب الهمم ونيلهم حقوقهم بشكل عام، وخاصة كطيارين، وفتح المجال أمامهم للقيام بالعمل في مختلف الأماكن، ورفع نسبة الوعي حول ضرورة دمج الأشخاص من اصحاب الهمم في المجتمعات.

وعبر مسؤولون من مؤسسة مطارات دبي، ومؤسسة اكزيكيوجت، ونادي الليونز الدولي عن ترحيبهم الحار من دبي بالملاحين من أصحاب الهمم اللذين يقومان بقيادة الطائرتين الصغيرتين.

من جانبه قال نائب الرئيس لعمليات المباني في مؤسسة مطارات دبي عيسى الشامسي: "تعتبر مطارات دبي من المدافعين المتحمسين عن حقوق أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع. ونحن فخورون بأن نكون مرتبطين بهذه القضية النبيلة، ونحيي هؤلاء الطيارين لمهارتهم والتزامهم بهذه المهمة الهامة".

وأضاف الشامسي لـ "الإمارات اليوم" أن هذه الرحلة مثال على أنه لا مستحيل على أصحاب الهمم وأنهم يستطيعون القيام بأي عمل في المستقبل. مشيرا الى أن مطارات دبي تولي اهتماما كبيرا بهذه الفئة، وأنه تم تشكيل مجلس أصحاب الهمم بناء على توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لدعم هذه الفئة، موضحا أن الهدف من هذا المجلس هو النظر لرحلات المسافرين من أصحاب الهمم، والعمل على دمجهم في مجتمع المطار كمسافرين وكأشخاص من الممكن أن يشغلون وظائف فيه.

ويشار إلى أن الطياران سيمضيان وقفة قصيرة في دبي تمتد لخمسة أيام، ما سيسمح لهما بالاتصال مع المسؤولين المحليين ووسائل الإعلام لتعزيز قضيتهما.