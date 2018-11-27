اشترى خزنة بـ 500 دولار فعثر بداخلها على 7.5 مليون دولار

حالف الحظ مواطن أميركي بعدما عثر على مبلغ ضخم يساوي 7.5 مليون دولار في وخزنة اشتراها بـ 500 دولار فقط.

وقالت مجلة نيوزويك، إن نجم حلقات تليفزيون الواقع الأميركي دان دوتسون، الذي يدير دار للمزادات، قد تحدث في فيديو بثه على فيس بوك هذا الشهر عن الرجل المحظوظ الذي اشترى خزينة بداخلها مبلغ 7.5 مليون دولار.

وتواصلت معه سيدة وأخبرته أن زوجها يعمل لدى الرجل الذي اشترى الخزينة منه وبداخلها خزنة أخرى.

وقال دوتسون، إن الرجل حاول فتح الخزينة بالاستعانة بصانع أقفال، وعندما فتحها وجد بداخلها 7.5 مليون دولار نقداً.

وبعد اكتشاف الأموال تواصل ملاك وحدة التخزين الأصلية مع المالك الجديد من خلال محاميهم وعرضوا عليه مبلغ 600 ألف دولار، ثم 1.2 مليون دولار مقابل إعادة الأموال وهو ما حدث بالفعل.