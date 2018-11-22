وفاة امرأة بريطانية بعد اصابتها بمرض "القلب المكسور"

توفيت امرأة بريطانية إثر خيانة زوجها لها.وذلك بعد اصابتها بمرض يعرف باسم "متلازمة القلب المكسور"

و نشرت صحيفة "دايلي مايل" البريطانيّة قصّة موثّرة عن موتِ "هيلين روس" التى تبلغ من العمر 38 عاماً، وتقيم في مدينة كانتربري البريطانية وقالت انها اصيبت باعتلال في عضلة القلب ناتج عن الإجهاد، ويُعرَف هذا المرض باسم "متلازمة القلب المكسور".

وبعد الأبحاث، تبيّن أنّ روس أُصيبت بهذا المرض فور انفصالها من حبّها الأوّل وزوجها "آندي" وذلك بسبب خيانته مع أقرب صديقة لها.

قد أصيبَت روس مرّتين بانهيار أثناء عملها في ولاية فلوريدا الأميركية. وبحسب الأطبّاء، فقد توقّف عمل قلبها مرّتين أيضاً.

وبحسب الأطبّاء، الاعتلال في عضلة القلب هو مرض ينجم عن الإجهاد أو الحزن القوي وهو حالة تصيب حوالي 3000 شخص سنويًّا في بريطانيا وهي أكثر شيوعًا بين النساء.