أفضل عمر للإقلاع عن التدخين!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حددت دراسة أميركية حديثة أن العمر الأنسب للإقلاع عن التدخين هو قبل بلوغ 40-45 سنة من العمر، لأن القلب والأوعية الدموية لن تعود إلى حالتها الطبيعية بصورة تامة إلا بعد مضي 15 سنة على ترك التدخين.

كما أثبتت الدراسات أن معظم النوبات القلبية والجلطات الدماغية شكلها 70% من المدخنين الذي يدخنون علبة سجائر يوميا على مدى 20 سنة وكلما ازداد عدد السجائر التي يدخنها الشخص، ازدادت مشكلات الرئتين والقلب والأوعية الدموية، فيما اكد أطباء أنه حتى بعد مضي 16 سنة لن تختفي جميع آثار التدخين السلبية.

واشارت الدراسة الى أن بعد مضي خمس سنوات على ترك التدخين ينخفض خطر الإصابة بالسكتة القلبية والجلطة الدماغية بنسبة 38%.