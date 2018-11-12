شرطة الشارقة تؤكد جاهزيتها لموسم الأمطار

المصدر: الشارقة - وام

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة انها تتابع على مدار الساعة ما يصدر من الجهات المختصة بشأن التقلبات الجوية لضمان الاستعداد التام في كافة وحداتها والإبقاء على جاهزيتها العالية من أجل تحقيق أقصى درجات الحماية المدنية وتعزيز السلامة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في كافة القطاعات المعنية.

و ترأس نائب قائد عام شرطة الشارقة العميد عبدالله مبارك بن عامر، اليوم، إجتماعاً تنسيقياً مع كبار ضباط شرطة الشارقة لمناقشة خططها الاستراتيجية الرامية لتعزيز سلامة الجمهور خلال موسم الأمطار والوقوف على الاستعدادات الجارية وخطط التعامل السريع مع الحوادث والطوارئ المختلفة.

وأهاب نائب قائد عام شرطة الشارقة بسائقي المركبات بصورة خاصة وافراد الجمهور بصورة عامة الإلتزام بالتعليمات التي تصدر من الجهات المختصة والتي تصل إليهم عبر مختلف الوسائل واتخاذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات وعدم النزول إلى البحر أو التواجد في المواقع التي يمكن أن تشكل خطرا على سلامتهم نتيجة هطول الأمطار أو هبوب العواصف أو جريان الأودية والسيول والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية على الرقم (999) في حالة الطوارئ .