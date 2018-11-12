ارتفاع ضغط الدم ينهك قلب المرأة!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد باحثون من جامعة أوكسفورد البريطانية أن ارتفاع ضغط الدم لدى المرأة يزيد خطر إصابتها بالأزمة القلبية بنسبة 80 % أكثر من الرجل.

وبحسب الدراسة التي نُشرت في مجلة "بي إم جي" الطبية، يتضاعف خطر إصابة الرجل بأزمة قلبية إذا كان يدخن 20 سيجارة في اليوم أو أكثر، ويرتفع الخطر إلى 3 أضعاف لدى المرأة إذا دخّنت العدد نفسه من السجائر.

وأظهرت النتائج أن ارتفاع ضغط الدم لدى المرأة يزيد خطر إصابتها بالأزمة القلبية بنسبة 80 % أكثر من الرجل.

وتبين أن السكري لا يعتبر عامل خطر مضاعف على المرأة يهدد القلب إلا إذا كان وزنها زائداً.

ودعت توصيات البروفيسورة إليزابيث ميليت المشرفة على الدراسة إلى تعزيز وعي المرأة بخطر الأزمات القلبية بمختلف طرق التوعية الصحية، وزيادة حملات الإقلاع عن التدخين خاصة الموجهة إلى المرأة.