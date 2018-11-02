مقتل مغني الراب الأمريكي ثيودور جونز.بطلق ناري

أكدت وسائل إعلام أميريية خبر مقتل مغني الراب، ثيودور جونز.



وذكر موقع " بيلوبورد" أن الشرطة عثرت على جثة الفنان البالغ من العمر 34 عاما بالقرب من المقهى في مدينة نيو أورلينز بمقاطعة لوزيانا الأميركية، وعليها أثر طلقات نارية.

من جانبها، أشارت الشرطة المحلية إلى أن الفنان لقي مصرعه على الفور إثر إطلاق النار، واختفت سيارته من موقع الجريمة ليعثر عليها بعد ساعات في مكان آخر، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الجناة وملابسات الجريمة.

يذكر أن ثيودور جونز هو ثاني مغني راب يقتل في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من العام الجاري، ففي 16 يونيو الفائت، لقي الفنان جاسيه دوين أونفروي، مصرعه في إطلاق نار، بينما كان خارجا من معرض للدراجات النارية في ميامي، وأثارت أخبار وفاته ضجة كبيرة بين عشاق أغاني الراب في العالم.