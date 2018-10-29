صورة للشيخ زايد عمرها أكثر من 40 عاماً.. يومها بدأ طريق الإمارات إلى الفضاء

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

صورة التقطت عام 1967، عندما استقبل المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، فريق وكالة "ناسا" الأميركية، التي أطلقت رحلة "أبولو" الشهيرة إلى سطح القمر.. اليوم يتحقق حلم زايد بأيدي "عيال زايد".

العالم المصري الدكتور فاروق الباز، كان أحد أعضاء هذا الفريق، وقد ذكر في تصريحات سابقة لـ"الإمارات اليوم" إنه المغفور له الشيخ زايد أبدى حينها اهتماما كبيرا بكل تفاصيل الرحلة، ما يعد دليلا قاطعا على أن مشروع وكالة الإمارات للفضاء، بدأت في رأس مؤسس الدولة، وظلت حية لدى قادة الإمارات ورجالها، حتى آن ميقات تحويلها إلى واقع، قد حان".

ويعد "خليفة سات" هو ثمرة جهود وكالة الإمارات للفضاء.