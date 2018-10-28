قلة من المدخنين يعرفون هذه المعلومة عن السجائر

المصدر: كارولينا - رويترز

أظهر مسح أميركي جديد أن قلة قليلة من المدخنين يعرفون أن هناك كمية من السكر تضاف إلى السجائر.

وكتب الباحثون في دورية (أبحاث النيكوتين والتبغ) أنه بالإضافة إلى ذلك يدرك عدد قليل جدا أن السكر المضاف يزيد من السموم في دخان السجائر.

وبالتالي تخفف من حدة رائحة الدخان وتسهل استنشاقه.

وقال أحد كبار الباحثين في جامعة كارولينا الأميركية إن هذا يزيد أيضا من كمية المواد الكيماوية الضارة في الدخان ومن إمكانية إدمان التدخين.

وجرى المسح على 4350 مدخنا بالغا استعين بهم من خلال شركة أمازون ميكانيكال، وفي نهاية التجربة أجاب المشاركون على أسئلة حول السكريات المضافة في السجائر وهي "هل يضاف السكر إلى السجائر؟" و "هل إضافة السكر إلى السجائر تزيد السموم في دخان السجائر؟" و "قبل هذا المسح هل سمعتم بهذا التأثير للسكر المضاف؟".

ووجد الباحثون أن 5.5 في المئة من المشاركين كانوا يعرفون بمسألة إضافة السكر للسجائر. وكان 3.8 في المئة فقط يعرفون أن السكر المضاف يزيد السموم في الدخان.