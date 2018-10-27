"الجينز" سبب كل هذه المشاكل!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

هل سمعت يوما بمتلازمة السراويل الضيقة؟؟

انه اسم حالة مرضية تتطور بوضوح بسبب تعرض الأعصاب إلى التقيد من جانب الجينز الضيق.

هذا ما كشفته دراسة لا تعد الأخيرة حول مخاطر ارتداء الجينز الضيق، فهو يؤدي إلى فشل تلك الأعصاب في إيصال الدم كما ينبغي الى أعضاء الجسم، الأمر الذي تتنوع أعراضه بين الشعور بالوخز في الساقين، والألم الحارق بهما، والذي يتصاعد إلى أعلى الركبتين والأرداف أحيانا، أما في حال التعرض لأشعة الشمس، فغالبا ما يتفاقم الألم إلى أعلى مستوياته ليتسبب في هذه المشكلات الخطرة:

مشكلة في التبول، وقد تحصل بسبب تقييد الجينز الضيق لحركة الدم إلى منطقة الفخذ، والضغط كذلك على منطقة المثانة، لذا يكون من البديهي أن تتفاقم عدوى المثانة في حال المعاناة منها، ما يدفع الأطباء إلى تحذير مرضى التهاب المسالك البولية دائما من ارتداء سراويل الجينز الضيقة في أي حال من الأحوال.

الإنجاب

أحيانا يؤدي ارتداء الرجال لتلك السراويل الضيقة، إلى الإصابة بحالة صحية تسبب قلة تدفق الدم بمنطقة المثانة لتؤثر مباشرة على القدرة على الإنجاب.

حرقة المعدة، وذلك بسبب وضع ضغوطات مبالغة على منطقة البطن، لذا تصبح النتيجة المتوقعة هي المعاناة من الإحساس المزعج الخاص بحرقة المعدة.

تضلع الأفخاذ، وهي واحدة من الأزمات الأخرى التي تنتج عن ارتداء بنطلونات الجينز الضيقة بصورة مستمرة، حيث تؤدي إلى المعاناة من ظهور الآفات ببعض المناطق الجلدية من الفخذين، وهي الحالة التي تزداد فرص الإصابة بها مع ارتداء تلك السراويل والجلوس لأوقات طويلة.