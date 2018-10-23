طقس الغد صحو وغائم جزئياً أحياناً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً، خاصة على البحر، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأشار المركز إلى أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية، وأن الخليج العربي سيكون متوسط الموج يضطرب أحياناً خاصة شمالاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 1:03 ظهراً، والثاني عند الساعة 1:10 بعد منتصف الليل، والجزر الأول عند الساعة 7:05 مساءاً، والثاني عند الساعة 7:00 صباحاً.