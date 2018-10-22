خبراء يربطون الإفلاس بـ"اللطافة"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشفت دراسة أجرتها جامعة كولومبيا لإدارة الأعمال وجامعة لندن أن الأشخاص اللطيفين يواجهون صعوبات مالية وعرضة للإفلاس أكثر من أقرانهم الذين يظهرون قسوة أكبر بالتعامل.

وجمعت الدراسة بيانات 3 ملايين مشارك، حصلت عليها بطرق عديدة منها مايتوفر على الانترنت أو من خلال استطلاعات للرأي أو ما هو متاح من معلومات عامة عن الأشخاص.

وأظهرت دراسات سابقة علاقة بين الأسلوب اللطيف والابتعاد عن كل مايثير الخلاف، وبين الوارد المالي الضعيف لأولئك الأشخاص.

وتوضح الدراسة أن الأشخاص اللطيفين يعانون من ضعف المردود المالي ليس لأنهم لايجيدون التفاوض، بل لأنهم لا يهتمون بالأمور المادية ولا يولونها مساحة كبيرة من التفكير للسعي من أجلها.

ووجدت دراسة أخرى أن الرقة واللطافة بالصغر عاملان مهمان للتنبؤ بالشقاء المادي في مراحل متقدمة من العمر، حيث تتبعت الدراسة حالات على مدار 25 عاما لإظهار العلاقة بين الاثنين.

واستخدم الباحثون البيانات المالية من منطقتين في بريطانيا مع مستويات دخل مماثلة للفرد، ليظهر أن نسبة الإفلاس كانت أعلى بنسبة 50% لدى الأشخاص اللطيفين.

ومع ذلك، لن يواجه جميع الأشخاص اللطيفين مشاكل مالية، حيث تدخل عوامل أخرى عديدة في تحديد المستوى الاقتصادي للأفراد منها مستوى التعليم وفرص العمل ومتوسط دخل الأفراد مقابل النفقات في بعض الأماكن.