تعرف إلى أحدث الطرق لعلاج ارتفاع ضغط الدم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة حديثة أجراها خبراء من جامعة توليدو الأمريكية أنه ليس من الضروري تقليل تناول المواد المحتوية على الصوديوم وزيادة المجهود البدني لتخفيف ضغط الدم.

وأكدت الدراسة التي نشرها موقع موقع MedicalXpress بأنه يمكن تخفيض ضغط الدم بتناول حامض بيتا هيدروكسي بيوتيريك beta-Hydroxybutyric acid، الذي ينتجه كبد الإنسان خلال عملية التمثيل الغذائي للأحماض الدهنية.

وبعد تجارب عملية أجراها الباحثون على فئران مخبرية اكتشفوا أن حامض بيتا هيدروكسي بيوتيريك، خفض مستوى التهابات الكلى المرتبطة بارتفاع ضغط الدم.

ويقول الخبراء إن "المتممات البيولوجية المحتوية على حامض بيتا هيدروكسي بيوتيريك تساعد في التخلص من ارتفاع ضغط الدم المسبب لأمراض القلب والأوعية الدموية".

ومن الضروري التأكد من أن المادة لها التأثير نفسه على ارتفاع ضغط الدم عند البشر.

وإذا كانت النتائج إيجابية، فإن هذا يعني أن الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يقل في جسمهم حامض بيتا هيدروكسي بيوتيريك. لذلك يجب على الأخصائيين تحديد الكمية اللازمة منه لكل فرد يعاني من ارتفاع ضغط الدم.