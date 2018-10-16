هذه الأطعمة يمكن تخزينها مدى العمر!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ذكر موقع ذي هيلث الذي يعنى بالتغذية وبرامجها أن عددا من المأكولات يمكن تخزينها لفترات طويلة في المنزل من دون أن تتلف أو تفسد وهي:

- العسل: يمكن تخزينه مدى العمر من دون ان يتلف، شرط وضعه في مكان بعيد من الرطوبة.

- الحليب المجفف: يمكن تخزينه لفترات طويلة جدا في المنزل، على عكس الحليب الطازج.

- الأرز: يبقى الأرز الأبيض صالحا للاستعمال مدة تصل إلى 30 عاما في حال تم تخزينه بأكياس خالية من الأوكسيجين.

- الملح والسكر: يمكن تخزينهما لفترات قد تصل إلى الخمس سنوات.

- نشاء الذرة: يمكن الحفاظ عليها لفترات طويلة إذا بقيت بعيدة عن الرطوبة والحرارة المرتفعة.