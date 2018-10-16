حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بحل المجلس البلدي لمدينة كلباء

المصدر: الشارقة - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن حل المجلس البلدي لمدينة كلباء.

ونص المرسوم - رقم / 43 / لسنة 2018 - في مادته الأولى على أن يحل المجلس البلدي لمدينة كلباء اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

وتنص المادة الثانية من المرسوم على أن يكلف رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بتسيير كل شؤون المجلس البلدي لمدينة كلباء مؤقتا إلى أن يعاد تشكيل المجلس البلدي للمدينة وذلك بمراعاة صلاحيات المجلس واختصاصاته المحددة في القانون رقم / 2 / لسنة 2004 بشأن البلديات في إمارة الشارقة وتعديلاتها وقرار المجلس التنفيذي رقم / 33 / لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للمجالس البلدية في إمارة الشارقة وتعديلاته.

كما نص على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.