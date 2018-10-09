الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: أبوظبي- وام

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يسود الدولة غدا " الثلاثاء " طقس رطب مع تشكل الضباب و الضباب الخفيف غربا صباحا يصبح صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا وقد تتكون السحب المنخفضة بعد الظهر غربا.. والرياح شرقية وجنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/ س والبحر يكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم الأربعاء طقسا رطبا خاصة غربا مع إحتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف صباحا يصبح صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا والرياح شرقية وجنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س.. والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الخميس المقبل صحوا بوجه عام غائما جزئيا ومغبرا أحيانا على بعض المناطق خاصة شرقا.. والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/ س مثيرة للغبار خاصة شرقا.. والبحر متوسط الموج بوجه عام في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما توقع المركز أن يكون الطقس يوم الجمعة صحوا يصبح غائما جزئيا ومغبرا أحيانا خاصة شرقا و الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س مثيرة للغبار والأتربة أحيانا والبحر متوسط الموج قد يضطرب أحيانا في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

فيما يكون الطقس يوم السبت المقبل غائما جزئيا و مغبرا أحيانا و تزداد كميات السحب على بعض المناطق خاصة الجنوبية و الغربية و قد يتخللها بعض السحب الركامية.. و الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية من 25 إلى 35 تصل إلى 42 كم/س مثيرة للغبار والأتربة أحيانا والبحر متوسطا إلى مضطرب الموج أحيانا في الخليج العربي ومتوسطا في بحر عمان.