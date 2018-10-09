البندورة تسبّب السرطان!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية دراسة صادمة تتهم بعض الأطعمة بالتسبب بمرض السرطان جاء في مقدمتها فاكهة الطماطم "البندورة".

وعزت الدراسة السبب الى ان هذه الأطعمة تحتوي على كميات كبيرة من مادة الليكتين، والتي يمكن أن يؤدي تواجدها بكميات كبيرة في الدم لزيادة نمو العوامل المسرطنة والخلايا المسببة للسرطان.

أما الأطعمة فهي:

-الطماطم، وعلى الرغم من غناها بالألياف وفيتامين C، إلا أنها تحتوي على كميات كبيرة من الليكتين، والذي يمكن أن يتسبب بمشاكل هضمية في حال التصق البروتين بجدار المعدة، وتقترح الدراسة باستبدال الطماطم بالخضار الورقية التي تحتوي على نفس الكمية من الفيتامينات.

-البطاطا، التي تعتبر من أكثر الخضار احتواء على مادة الليكتين، وبحسب تايلور فإنه يتوجب تناول كميات محدودة حتى لا تضر بالصحة جراء تواجد هذه المادة فيها.

-الفول السوداني والكاجو، والتي تحتوي على نسب كبيرة من الليكتين، والذي من الممكن وصوله لمجرى الدم عبر بطانة الأمعاء.

وتوصي الباحثة باستبدال هذه المكسرات بتناول الجوز البرازيلي.

-الذرة، كغيرها من الحبوب تحتوي على كميات كبيرة من الليكتين، بالإضافة لأن تناولها على شكل حبوب الإفطار ونشا الذرة يؤدي لحدوث إلتهاب سريع حول المفاصل و يؤثر على صحة الامعاء.

-الفاصولياء الحمراء، والتي تحتوي على هذه المادة ايضا بالرغم من أنها تعتبر مصدرا هاما للحديد والبروتين، ويمكن استبدالها بالبازلاء كبديل صحي لها.