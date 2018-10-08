متى يكون التطعيم ضد الأنفلونزا ضرورياً؟

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نشرت وكالة الأنباء الألمانية بحثا صادرا عن معهد روبرت كوخ، ينصح بالتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية لكبار السن، ممن يزيد عمرهم على 60 عاماً، بالدرجة الأولى، والنساء الحوامل، ومن لديهم أمراض مزمنة، ومن يرعى أولئك الأشخاص، من ممرضين وأطباء وما شابه، وأن يتم أخذ التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في شهر أكتوبر تحديداً.

ورأى الباحثون أيضا أن هذا التطعيم قد يكون جيدا أيضا للأشخاص الذين يستقلون المواصلات العامة، ويحتكون بأعداد كبيرة من الناس، فيما أشاروا إلى أنه من الأفضل عدم تطعيم الأطفال في الروضة والمدرسة ما لم يكونوا مصابين -هم أو إخوتهم- بمرض مزمن.