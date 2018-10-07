أسباب تغليظ الحكم على الصحافي قاتل زوجته من قبل استئناف دبي

المصدر: محمد فودة-دبي

غلظت محكمة الاستئناف في دبي العقوبة بحق فرانسيس ماثيو، كبير المحررين السابق بصحيفة محلية، المتهم بقتل زوجته، من 10 سنوات بحسب حكم محكمة الجنايات إلى 15 عاماً ثم الإبعاد.

وأعادت محكمة الاستئناف قيد الوصف في القضية إلى "القتل العمد" مجدداً بعد أن كانت غيرته محكمة الجنايات إلى اعتداء أفضى إلى الموت ولم تذكر في حيثيات الحكم الأول أن المتهم خطط سلفاً مع سبق الإصرار لقتل زوجته "جين ماثيو".

وذكرت محكمة الاستئناف في أسباب الحكم "أن المحكمة اطمأنت عبر الثابت من الأدلة أن المتهم انتوى قتل المجني عليها إثر المشادة، وأن ما تلا ذلك يؤكد بجلاء توافر قصد نية القتل، وبالتالي فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد غير سديد، وما ذكره بأن ما حدث هو اعتداء أفضى إلى الموت ما هو إلا منازعة تلتفت عنها المحكمة.

وأضافت في الحيثيات " ورغم ما سبق ترى المحكمة أن أوراق الدعوى وظروفها وعناصرها خلت ما يدل على توافر ظرف سبق الإصرار والترصد".