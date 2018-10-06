الكلاب تشارك في تظاهرة "بريكست تنبح" وسط لندن

المصدر: لندن - د ب أ

تعتزم مجموعة من أصحاب الكلاب، التي تضغط من أجل إجراء استفتاء ثان حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تنظيم مسيرة وسط لندن غدا الأحد تحت شعار «بريكست تنبح»، مصطحبين حوالي خمسة آلاف كلب.

وقال الصحافي دانيال الكان، مؤسس مجموعة «وفريندوم» في تصريحات حول رؤيته بشأن هذا الحدث الذي يشهد حشد عدد كبير من الكلاب في مكان واحد، إنهم طلبوا من الراغبين المشاركة في المسيرة اصطحاب كلابهم معهم، بشرط أن تكون كلابا غير مدرجة ضمن قائمة الكلاب الخطيرة، وبهذه المناسبة سيتم منح جوائز أيضا لأكثر الكلاب أناقة.

وتتمثل الفكرة الرئيسية للحملة، هي استخدام الكلاب للضغط من أجل إجراء استفتاء ثان لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويخشى الكثير من السياسيين والنشطاء الموالين للاتحاد الأوروبي من ألا تحظى مقترحات «تشيكرز» التي قدمتها رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لخروج بريطانيا من التكتل، والتي تشمل سجل قواعد مشتركة مع الاتحاد الأوروبي حول الاتجار في السلع، بقبول من جانب الاتحاد الأوروبي أو من جانب أغلبية في البرلمان البريطاني، حتى لو تم تعديل خططها، مما يعنى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس، بدون اتفاق.

ويسبق كرنفال الكلاب، الذي ينظم غدا الأحد مسيرة من أجل تصويت شعبي أوسع نطاقا، من المقرر تنظيمه في 20 أكتوبر الجاري من أجل استفتاء ثان لخروج بريطانيا من التكتل.

وكانت أغلبية قد صوتت في يونيو 2016،