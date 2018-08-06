10 عادات يومية تدمر المخ

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يعتبر المخ المسؤول عن عمل جميع أعضاء الجسم، بما في ذلك التنفس وتنظيم إفراز الهرمونات ودقات القلب والتحكم في العضلات والتفكير والعواطف وغيرها من وظائف الجسم.

ويعد أكثر الأعضاء احتياجا للطاقة، فهو يستهلك حوالي 20% من السعرات الحرارية التي تدخل الجسم.

وبحسب موقع "ديلي هيلث بوست"، المعني بالشؤون الصحية، فإن هناك 10 عادات نقوم بها بصفة يومية، قد تتسبب في تدمير المخ وتعرقله عن أداء مهامه بالطريقة المثلى، ومنها:

1 - الشعور بالملل: فغالبا ما يولد الفراغ شعورا بالملل، وبدون التحفيز للمخ سيكون كأي عضو آخر عرضة للتلف.

2 - عدم تناول وجبة الإفطار: والتي تعد أهم وجبة خلال اليوم، فبدونها لن يعمل المخ بالطريقة السليمة، كم أن عدم تناول وجبة الإفطار يقلل مستوى الحرق في الجسم، وسيقوم الجسم بإيقاف بعض وظائفه "مؤقتاً، فبحسب الدراسات، يعمل المخ بكل طاقته حين تتم تغذيته بصفة يومية كل صباح.

3 - الهواتف الذكية: لأن التعرض لمجال كهرومغناطيسي ومستوى معين من الإشعاع لمدة طويلة ضار جداً بالمخ، لذا من الأفضل تقليل فترات استخدام الهواتف الذكية قدر الإمكان، وعدم إبقائها بالقرب من الرأس أثناء النوم، كما ربطت بعض الدراسات الأخرى بين الإصابة بالصداع وظهور بعض أنوع السرطان وبين التعرض المفرط للإشعاع.

4 - العمل أثناء المرض: عند المرض، يعمل الجهاز المناعي بأقصى قدرته لمقاومة المرض، لذا فالأمر يزداد سوءاً بالذهاب إلى العمل، حيث تكون عرضة لالتقاط مختلف العدوى، مما يعرقل عمل المخ.

5 - الإفراط في الطعام: الإفراط في تناول الأطعمة يزيد الوزن لا شك، وقد يؤدي إلى السمنة، وهي من أكثر العلل ضرراً بالمخ ووظائفه.،كما أن السمنة المفرطة مرتبطة بالتعرض لضمور المخ والإصابة بالخرف.

6 - قلة التواصل: التواصل بالكلام يعتمد على عدة أجزاء من مكونات المخ، فحين لا تتحدث أو تتواصل كلامياً مع الآخرين، فإنك توقف تلك الوظائف المخية عن العمل.

7 - قلة النوم: ييعمل المخ أثناء النوم مثلما يعمل أثناء اليقظة، إلا أن المخ يقوم ببعض الوظائف الإضافية أثناء النوم، وهي تخزين الذاكرة وكذلك التخلص من السموم، لذا فأخذ قسط كاف من النوم مهم جداً لصحة المخ.

8 - التدخين: تحتوي السجائر على كم هائل من السموم التي تضر المخ، خاصة أغشية الخلايا المخية، وهذه الأضرار قد تظهر في صورة خلل بالاتزان، ويمكن علاج المشاكل التي يسببها التدخين في وقت قصير بعد الإقلاع عن التدخين.

9 - السكر: إن تناول كميات كبيرة من السكر يضر بكل أعضاء الجسم، خاصة الجهاز العصبي الداخلي، وقد ربطت الدراسات الحديثة بين تناول السكر بكثرة ومعدلات الإصابة بمرض ألزهايمر.

10 - تلوث الهواء: ما يتم استنشاقه من ملوثات في الجو يصل إلى كل أعضاء الجسم، ومنها المخ، وقد ربطت الدراسات الحديثة بين تلوث الهواء والإصابة بأمراض ضمور المخ والخرف وألزهايمر.