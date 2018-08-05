"سناب تشات" يطلق ملصقات Bitmoji عربية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أطلق تطبيق سناب تشات تشكيلة من ملصقات الـ "Bitmoji" العربية، على جميع الأجهزة الداعمة للعة العربية وفقا لما جاء في موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويمكن لمستخدمي تطبيق Snapchat عند تبادلهم للرسائل استخدام مجموعة جديدة من الملصقات العربية المعبرة عن أشكالهم بطريقة تعكس مزاجهم ومشاعرهم، والتي يتم مشاركتها بكل بساطة أثناء الدردشة عبر الضغط على الأيقونة الدالة على لوحة ملصقات Bitmoji واختيار الملصق المعبر عن الحالة ومن ثم إرساله بالضغط عليه مرة واحدة فقط.

ويمكن للمستخدمين أثناء تصميم الـ Bitmoji الخاص بهم الاختيار من مجموعة واسعة من السمات المعبرة عن ملامح الوجه والجسم وتفضيلات الأزياء كتلك المتعلقة بالعيون، والشفاه، والحواجب، والأنف، والندوب، والشعر، والملابس وغيرها من السمات التي يمكن تصميمها خصيصاً وفق للعديد من الأساليب الفريدة.

يذكر أن لوحة تحكم تطبيق Bitmoji قابلة للدمج مع العديد من التطبيقات الأخرى غير Snapchat مثل iMessage، Gmail، Google Gboard، Chrome Extension، Slack أو حتى أي تطبيق أخر يوفر ميزة الدردشة عبر الانترنت. ويمكن أيضاً إضافة الـ Bitmoji إلى فلتر Geofilter أو وضعه ضمن عالم الواقع المعزز بإستخدام Snapchat، وأيضاً مشاركته مع الأصدقاء عبر لوحة خيارات Friendmoji الخاصة بالأصدقاء والتي تضع المستخدم وصديقه في ملصق واحد.