بلدية دبي ترد على إشاعة صبغ الجدران

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نفت بلدية دبي صحة الإشاعة المتداولة بشأن صبغ الجدران، وقالت في منشور عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام:" هناك قوانين تقوم بالاشتراط بتوفير تهوية مناسبة لمستخدمي المبنى وضمان جودة الهواء الداخلي، وذلك من خلال القيام بفحوصات وقياسات لجودة الهواء الداخلي مباشرة قبل إشغال المبنى وعلى أساسه يتم منح المبنى شهادة بضمان جودة الهواء الداخلي.

وهذه الدهانات ومواد الطلاء تحمل شهادات/علامة مطابقة من مختبر دبي المركزي أو جهة معتمدة من البلدية بأن مركباتها العضوية المتطايرة (VOCs) لا تتجاوز الحدود المسموح بها.