"التحالف": أدلة جديدة تثبت تورط الحوثيين في الهجوم على سوق السمك ومستشفى الثورة بالحديدة

المصدر: الرياض - وام

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن أدلة فنية جديدة تثبت تورط مليشيا الحوثي في الهجوم الذي وقع الخميس الماضي على سوق السمك ومستشفى الثورة في الحديدة.

وأكدت صور للأقمار الاصطناعية ان الهجوم قامت به مليشيات الحوثي بقنابل الهاون في حين نشر التحالف أيضا صورا للمنشأتين قبل وبعد الهجوم .

وقال مصدر في التحالف انه تم جمع هذه الأدلة الجديدة في اطار تحقيق شامل يجريه التحالف مع شركاء غربيين حول الانفجارات التي وقعت الخميس الماضي .

وأضاف المصدر " خلافا للتقارير الإعلامية الأولية وادعاءات الحوثيين التي وجهت أصابع الاتهام في الهجوم للتحالف فإن الأدلة تؤكد بوضوح ان الأضرار التي لحقت بالمنشأتين سببتها قنابل هاون أطلقت من مكان قريب من موقع الهجوم".

وأوضح المصدر ان الهجوم استهدف أحد المستشفيات المهمة بالحديدة في اليوم الذي كان يخطط فيه لاطلاق حملة للتطعيم ضد الكوليرا وفيما كان يستمع مجلس الأمن لاحاطة من مارتن غريفيث المبعوث الأممي الى اليمن حول الوضع في هذا البلد.

وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي قد اتهم في مؤتمر صحفي أمس مليشيات الحوثي باستهداف مستشفى الثورة وسوق السمك في الحديدة بقذائف الهاون نافيا قيام التحالف بأي هجمات ..مؤكدا ان التحالف يتبع نهجا صارما وشفافا في عملياته يستند إلى قواعد القانون الدولي حيث تم تطوير قواعد الاشتباك حسب الدروس المستفادة من الداخل اليمني.

ونبه المالكي الى ان سيطرة مليشيا الحوثي على الساحل الغربي وخاصة الحديدة يضر بالشعب اليمني ..مشددا على ان عمليات التحالف مستمرة حتى تحرير مدينة الحديدة والميناء .

كما أكد ان الهدف الاستراتيجي لعمليات التحالف هو اعادة الشرعية لليمن.