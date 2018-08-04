للبطيخ حلو المذاق 5 علامات تعرف إليها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يطلق الكثيرون على البطيخ صديق الصيف الا أنه قد يصيب صاحبه بخيبة أمل اذا لم يعرف اختياره بالطريقة الصحيحة، لذا وحتى لا تواجه بطيخة لا مذاق حلو لها أو لونها لا يشجع على تذوقها، قدم خبراء بعض الدلالات التي تنبىء بمذاق حلو للبطيخ قبل فتحه وجاءت كالتالي:

-عادة ما تظهر على البطيخ الناضج بقعة تعرف ببقعة الحقل، وهي في البطيخ الأحمر الحلو يجب أن تكون صفراء أو برتقالية اللون.

-توجد على البطيخ الأحمر الحلو نقاط بنية اللون تشير إلى أن النحل لامس أجزاء التلقيح على زهرة البطيخ عدة مرات.

-يقسم البطيخ إلى جنسين (ذكر وأنثى)، ويتميز الذكر بشكله البيضاوي وكبر حجمه، بخلاف الأنثى التي عادة ما يكون شكلها كروي وطعمها أكثر حلاوة.

-النقر على البطيخ إذا اصدر رنينا ذا صدى فاعلم أنه أحمر حلو المذاق.

-ذيل البطيخ حلو المذاق يكون جافا ويابسا.