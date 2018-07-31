فيديو.. "تحدي زووم".. أكثر خطورة من "كيكي".. وتحذيرات من تأديته

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

لم تكد تهدأ صرعة “تحدي كيكي” التي ضج بها العالم حتى ظهر أخيراً تحد مشابه أطلق عليه “تحدي زووم”.

وتكمن خطورة هذا التحدي الذي يظهر فيه شخصاً يُحاكي بحركاته الصعود إلى سيارة وتشغيلها ثم الانطلاق بها على نغمات موسيقى أغنية “MICKEY” للمغني الأمريكي “LIL YACHTY”، هو حتمية ارتطام رأس مؤديه بالأرض نتيجة سحبه من قدميه وبشكل سريع من قبل شخص آخر لا يظهر في مقطع الفيديو.

وتُظهر بعض مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي أطفالاً يؤدون التحدي الجديد من خلال سحبهم بعنف الأمر الذي اعتبره أطباء يشكل خطورة كبيرة كون السحب يتم بشكل مفاجئ وقد يؤدي إلى إصابات خاصة في منقطة الرقبة، وفق ما نقلت عنهم صحيفة “الصن” البريطانية.

وقالت الصحيفة “رغم عدم وجود تقارير مؤكدة عن وقوع إصابات نتيجة التحدي، فان اباء انتقدوا من يسمح لأطفاله من تأدية ذلك التحدي لخطورته”.

وحصلت مقاطع الفيديو المنتشرة على موقع التواصل الإجتماعي YOUTUBE لأطفال يؤدون "تحدي زووم" ملايين المشاهدات فيما وجه اباء الإنتقادات لمن يسمح لأطفاله من تأدية ذلك التحدي.

ولم يقتصر التحدي على الشبان والأطفال، بل امتد ليشمل الحيوانات وخاصة الكلاب التي ظهرت بمقاطع فيديو يتم سحبها من أقدامها بشكل مفاجئ من قبل شخص لا يظهر في إطار الكاميرا.

الفيديو من موقع التواصل الاجتماعي تويتر يظهر طفلاً يتعرض لسحب مفاجئ وقوي من أحد الأشخاص خلال تأديته "تحدي زووم"