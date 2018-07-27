للمقيمين في الدولة.. تأشيرة سياحة لمدة شهر في أذربيجان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ذكرت سفارة الدولة في العاصمة الأذرية باكو، أنه أصبح بامكان الأشخاص الذين يحملون تأشيرة إقامة سارية في دولة الإمارات الحصول على تأشيرة سياحة لمدة شهر عند وصولهم إلى مطارات أذربيجان.

وقالت السفارة عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أن القرار أصبح سارياً اعتباراً من أمس الخميس 26 يوليو.