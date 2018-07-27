للمقيمين في الدولة.. تأشيرة سياحة لمدة شهر في أذربيجان

ذكرت سفارة الدولة في العاصمة الأذرية باكو، أنه أصبح بامكان الأشخاص الذين يحملون تأشيرة إقامة سارية في دولة الإمارات الحصول على تأشيرة سياحة لمدة شهر عند وصولهم إلى مطارات أذربيجان.
وقالت السفارة عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أن القرار أصبح سارياً اعتباراً من أمس الخميس 26 يوليو.
سفارة الدولة في باكو: اعتباراً من 26 يوليو أصبح بإمكان أي شخص يحمل إقامة سارية في دولة الإمارات الحصول على تأشيرة سياحية لمدة شهر عند وصوله إلى مطارات أذربيجان.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/e83XBAzvIJ— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 27, 2018