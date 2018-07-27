حمدان بن محمد ينعى "فتاة العرب"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشاعرة الإماراتية عوشة بنت خليفة السويدي الملقبة بـ "فتاة العرب" وهي من رواد الشعر النبطي الإماراتي والتي توفيت في دبي اليوم.

وقال سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فقدت ساحتنا الشعرية واحدة من أكبر الشاعرات في دولتنا .. عوشة بنت خليفة السويدي الملقبة بـ "فتاة العرب" التي كانت من رواد الشعر النبطي الإماراتي. نسأل الله ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".