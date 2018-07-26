توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس غدا حارا بوجه عام وشديد الحرارة على بعض المناطق الداخلية ومغبرا أحيانا نهارا مع ارتفاع في درجات الحرارة على بعض المناطق والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا وقد تكون مثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة وقد تزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 14 - 26 كم/ساعة تصل إلى 36 كم/ساعة أحيانا.

وأشار إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا - متوسطا وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:09 والثاني عند الساعة 00:52 والجزر الأول عند الساعة 18:35 والجزر الثاني عند الساعة 08:11.

وبالنسبة لبحر عمان سيكون الموج متوسطا وسيحدث المد الأول عند الساعة 10:14 والثاني عند الساعة 21:10 والجزر الأول عند الساعة 16:06 والجزر الثاني عند الساعة 03:55.