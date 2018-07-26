ماكرون يصف قضية موظف الرئاسة السابق بينالا بـ "زوبعة في فنجان"

المصدر: باريس - أ ف ب

وصف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم، قضية الكسندر بينالا التي كلفته انتقادات شديدة من المعارضة، بأنها "زوبعة في فنجان"، رافضا الخوض في ملف هذا المساعد السابق الملاحق في اعمال عنف الذي اقر بارتكابه "خطأ".

واثناء زيارة الى جنوب غرب فرنسا بقي ماكرون على موقفه وقال "سبق ان قلت ما علي قوله (في الامر)، اي انني اعتقد انها زوبعة في فنجان".

ودعاه رئيس كتلة حزب الجمهوريين (يمين معارض) كريستيان جاكوب صباح اليوم الى ان "يقدم توضيحات للفرنسيين" من دون "استفزاز" منددا بما وصفه بـ "الانحراف الملكي" للرئيس.

وتعرضت الرئاسة والحكومة لانتقاد شديد منذ ان كشفت صحيفة لوموند في 18 يوليو هوية رجل صور وهو يهين متظاهرين في الاول من مايو ولم يكن سوى الكسندر بينالا المقرب من الزوجين ماكرون ومساعد مدير مكتب الرئيس. وكان في التظاهرة بصفة "مراقب" بين الشرطيين لكنه حمل شارات الشرطة ولم يتم ابلاغ القضاء بممارساته ضد متظاهرين.

وفي اول تصريح له بخصوص القضية قال بينالا الذي طرد من عمله ووجهت اليه تهمة العنف، الاسبوع الماضي، اقر في مقابلة مطولة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم، بارتكاب "خطأ" لكنه اعتبر ان القضية جرى التلاعب بها للاساءة لرئيس الدولة.