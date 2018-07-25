فيديو.. ناشطة سويدية توقف طائرة لمنع ترحيل أفغاني

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أوقفت شابة سويدية طائرة كان من المنتظر أن يتم ترحيل أفغاني على متنها، من مدينة جوتيبرج ثاني أكبر المدن السويدية.

ورفضت الطالبة الجامعية إيلين إرسون مغادرة مكانها بحيث تعذر تحرك الطائرة.

وكانت إرسون أعلنت مساء الاثنين في فيديو مباشر نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن توقيف الطائرة، وذكرت أنها لن تستجيب إلى مطالب طاقم الطائرة إلا بعد أن ينزل الأفغاني البالغ من العمر 52 عاما من على متنها.

وأكدت إرسون أنها لا ترتكب جريمة.

وقد حقق احتجاجها نجاحا مؤقتا على الأقل، حيث تم السماح للرجل بالنزول من الطائرة، ورافق إرسون.

وأعلنت شرطة الحدود أنها لا تستطيع القول حتى الآن ما إذا كان الرجل قد تم ترحيله على متن طائرة أخرى.

الفيديو من حساب الناشطة على "فيسبوك"