قوات التحالف : طائرة تابعة للصليب الأحمر الدولي تعرض المجال الجوي و الركاب المسافرين على متنها للخطر

المصدر: الرياض - وام

أعلنت قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن" بقيادة المملكة العربية السعودية أنه في تمام الساعة " 1300" من بعد ظهر اليوم قامت إحدى الطائرات التابعة لمنظمة الصليب الأحمر الدولي بتغيير مسارها الجوي بعد إقلاعها من مطار صنعاء متجهة إلى جيبوتي.

و نقلت وكالة الأنباء السعودية " واس " عن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف قوله إن الطاقم الجوي المسؤول عن الطائرة غير المسار الجوي المحدد لها و إنحرف عن خط السير المخصص له بالمجال الجوي حيث تغير مسار الطائرة إلى الطيران فوق منطقة العمليات.

و أوضح المالكي أن قوات التحالف قامت بالتواصل مع الطائرة من خلال تردد الطوارئ العالمي و لم يستجب الطاقم الجوي لنداءات التحالف وتم إعطاء أوامر إرشادية لإبعاد الطائرة عن منطقة العمليات و الاشتباكات دون جدوى و تم إجبارها على الهبوط في مطار الملك عبدالله الإقليمي بجازان في تمام الساعة "1416".

و أعلن التحالف من منطلق حرصه على تطبيق وسائل السلامة أن ما قام به الطاقم الجوي يعد مخالفة صريحة لأنظمة الطيران و تم تعريض سلامة المجال الجوي للخطر وكذلك سلامة الركاب على الرحلة و عددهم "4" و أكد أن ما تم اتخاذه من إجراءات من قوات التحالف كان لسلامة المجال الجوي و طاقم الطائرة و الركاب العاملين بالمجال الإنساني.