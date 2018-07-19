الرئيس الصيني: الإمارات نموذج مثالي للتنمية والازدهار في العالم العربي

المصدر: أبوظبي - وام

أعرب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة شي جين بينغ، في تصريح بمناسبة زيارته الى الدولة، عن سعادته بزيارة دولة الإمارات التي تستمر ثلاثة أيام ترافقه فيها حرمه فخامة السيدة الاولى بينغ ليوان..

وقال الرئيس الصيني في كلمة له لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي "تلبية للدعوة الكريمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يسعدني كثيرا أن أقوم بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة.. بهذه المناسبة يطيب لي أن أتقدم نيابة عن حكومة الصين وشعبها بالتحيات الخالصة والتمنيات الطيبة الى حكومة الإمارات وشعبها. ظلت الإمارات تتقدم دول الشرق الأوسط من حيث التنوع الاقتصادي والتسامح والانفتاح الاجتماعي وتعتبر نموذجا مثاليا للتنمية والازدهار في العالم العربي وتلعب دورا إيجابيا في صيانة وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 34 عاما.. ظلت الصين والإمارات تتعاملان مع بعضهما البعض بالاحترام والمساواة وشهدت العلاقات الثنائية تطورا كبيرا وحقق التعاون العملي في كافة المجالات إنجازات مثمرة.. يولي الجانب الصيني اهتماما بالغا لتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية الإماراتية ويحرص على العمل سويا مع الجانب الإماراتي على مواصلة توسيع وتعميق التعاون المتبادل المنفعة بين البلدين في كافة المجالات في إطار بناء "الحزام والطريق" بما يرتقي بالعلاقات الصينية الإماراتية إلى مستويات أعلى.

أتطلع إلى لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وقادة دولة الإمارات لتبادل وجهات النظر بشكل معمق حول سبل تطوير العلاقات بين البلدين.. أثق بأن هذه الزيارة ستحقق نجاحا تاما وتعزز الصداقة بين البلدين والشعبين بفضل الجهود المشتركة من الجانبين".