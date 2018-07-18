فيديو.. "فتية الكهف" يلعبون كرة القدم في أول ظهور لهم

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ظهر 12 فتى ومدربهم لكرة القدم، والذين تم إنقاذهم من كهف غمرته المياه في شمال تايلاند، للمرة الاولى خلال مؤتمر صحفي متلفز، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وظهر الأطفال وهم يرتدون ملابس رياضية ويلعبون كرة القدم أمام وسائل الإعلام.

ونجح غواصون في إخراج الأطفال الـ12 ومدربهم في 10 يوليو الماضي بعد أن علقوا 17 يوماً في كهف شمالي تايلاند بعدما غمرته مياه الفيضانات.

وشهدت الحادثة وتداعياتها تفاعلاً دولياً وإعلامياً بعد أن تقطعت السبل بالأطفال ومدربهم في الكهف الذي تغمره المياه نتيجة الأمطار الموسمية.

وتتراوح أعمار الأطفال بين 11 عاما و17 عاما.