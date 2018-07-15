كشف أثري جديد بمنطقة سقارة في مصر

المصدر: القاهرة - وام

أعلن علماء آثار مصريون اليوم عن تفاصيل العثور على حجرة دفن وورشة تحنيط على عمق 30 مترا تحت الأرض جنوب هرم أوناس بسقارة ترجع للعصر الصاوي.

وقال الدكتور خالد العناني وزير الآثار المصري إنه تم الكشف عن ورشة للتحنيط وحجرة دفن تضم 35 مومياء وعددا كبيرا من الآثاث الجنائزي و5 توابيت حجرية تم فتح تابوت واحد والعثور على مومياء فيه عليها بقايا ذهبية.

من جانبه أكد الدكتور رمضان البدري رئيس البعثة المصرية الألمانية العاملة بالمنطقة أنه تم العثور داخل ورشة التحنيط على خبيئة أوانى مكتوب عليها أسماء الزيوت والمواد المستخدمة فى عملية التحنيط وقناع نادر من الفضة المذهبة.

ويأمل العلماء في أن تبوح ورشة التحنيط المكتشفة بأسرار جديدة عن المكونات الكيميائية للزيوت التي استخدمها المصريون القدماء في التحنيط.