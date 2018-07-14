محاكم دبي تبدأ تفعيل خدمة "المحاكمة الجزائية عن بعد"

المصدر: دبي - وام

بدأت محاكم دبي تفعيل خدمة "المحاكمة الجزائية عن بعد" - التنقية المرئية للجلسات الجزائية - مع شركائها الاستراتيجيين القيادة العامة لشرطة دبي والنيابة العامة في دبي لمواكبة التطورات بإنشاء قنوات ذكية لمسرعات إدارية وتنفيذية بين دوائر حكومة دبي لتقديم خدمات قضائية متطورة .

وقال مدير عام محاكم دبي طارش عيد المنصوري إن الدائرة تسعى إلى الريادة دائما تحقيقا لرؤيتها "محاكم رائدة متميزة عالميا" لتعزيز الثقة بالنظام القضائي محليا ودوليا وتجسيدا لاستشراف محاكم مستقبلية. مشيرا إلى أن محاكم دبي اهتمت بالارتقاء بخدماتها إلى أرفع المستويات استنادا إلى الإبداع والابتكار لإسعاد المتعاملين بمختلف شرائحهم وتحقيقا لرؤية حكومة دبي في رسم ملامح حكومة ذكية تعمل على مدار 24 ساعة .

من جانبه أوضح رئيس المحكمة الجزائية بالإنابة في محاكم دبي القاضي فهد الشامسي أن خدمة "المحاكمة الجزائية عن بعد" تتيح تناول جلسات القضايا الجزائية، الجنح البسيطة، عن طريق خاصية النقل الحي المباشر للموقوف أو نزيل المؤسسة العقابية و تمكن القاضي من مراجعة الموقوف وإصدار القرارات والأحكام من أي مكان وفي أي وقت عبر الجلسة المرئية الحية متجاوزة الجلسات التقليدية السابقة وما كان يترتب عليها من تحديات .