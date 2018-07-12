طقس حار إلى شديد الحرارة غدا

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا حارا إلى شديد الحرارة بوجه عام ومغبرا أحيانا. فيما تظهر بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي.

وذكر المركز، في نشرته اليومية، أنه قد تتكون بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر. بينما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا وقد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

ولفت إلى أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل 38 كم/س أحيانا.

وأوضح أن الموج في بحر الخليج العربي سيكون خفيفا - متوسطا. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:12 والثاني عند الساعة 01:00 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 07:40 والجزر الثاني عند الساعة 18:40.

وعن بحر عمان. قال إنه سيكون حفيفا إلى متوسط الموج..فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:15 والمد الثاني عند الساعة 21:24 والجزر الأول عند الساعة 16:00 والجزر الثاني عند الساعة 04:10.