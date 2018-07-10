قرقاش: الإمارات شريك في القرن الأفريقي وتتصدرة الحضور العربي في هذه المنطقة

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم، "عبر سنوات من العمل المضني لدعم الاستقرار ومكافحة الاٍرهاب والقرصنة في الصومال والجهود التنموية في جيبوتي وأرض الصومال والتواصل السياسي مع اريتريا وإثيوبيا أصبحت الإمارات شريكا مقدرا في القرن الأفريقي ومتصدرة الحضور العربي في هذه المنطقة المهمة".

وأضاف قرقاش "بطبيعة الحال التواصل السياسي مع القرن الأفريقي يحمل في طياته المخاطر والفرص، ولكنه أساسي لإرتباط المنطقة بأمن وإزدهار عالمنا العربي، والتعامل الجاد والنفس الطويل لسياسة الإمارات يحظى بالإحترام في القرن ودوليا".

وأوضح قرقاش قائلا "محاور سياستنا الخارجية واضحة وشفافيتها أساس مصداقيتها، فهي أولا عربية ومحاورها الإعتدال والإستقرار ومكافحة الإرهاب وتحفيز التنمية والإزدهار المشترك، هذه الأهداف تجعل الإمارات شريكا مرّحبا به".