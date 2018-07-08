عملية جارية حاليا لإنقاذ فريق كرة القدم المحاصر داخل كهف في تايلاند

المصدر: شيانج راي - د ب أ

قال مسؤول حكومي تايلاندي اليوم، إن عملية جارية حاليا لإنقاذ فريق كرة القدم، 12 صبيا ومدربهم، المحاصر داخل كهف في شمال تايلاند منذ أكثر من أسبوعين.

وقال حاكم الإقليم نارونجساك أوسوتاناكورن، الذي يترأس أيضاً عملية الإنقاذ "أؤكد أننا مستعدون للعملية اليوم" .

وتابع "الطقس جيد. مستوى الماء جيد. الغواصون مستعدون. الأولاد مستعدون جسديا وعاطفيا وذهنيا للخروج".

وأوضح نارونجساك إن كل صبي سيجري اصطحابه من قبل غواصين اثنين، وسيتم اخراجهم تدريجيا، الواحد تلو الاخر.

ويتوقع مسؤولو الإنقاذ أن تنتهي العملية التي بدأت الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت غرينتش) بحلول الساعة التاسعة مساء.

وقال نارونجساك إن 18 غواصا يشاركون في هذه العملية من بينهم 13 غواصا أجنبيا وخمسة من تايلاند. وظلت أجزاء من الكهف مغمورة بالمياه، مما يعني أن المجموعة ستحتاج إلى المرور عبر بعض الممرات باستخدام معدات الغوص.

لكن مستويات المياه داخل الكهف تراجعت بدرجة كبيرة خلال الأيام الأخيرة - بفضل جهود الصرف المكثفة - حيث أصبح الان بالإمكان عبور أجزاء كثيرة منها سيرا على الأقدام، وفقا لنارونجساك.

وحوصرت المجموعة المؤلفة من 12 صبيا، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 16 عاما ومدربهم البالغ من العمر 25 عاما، داخل الكهف منذ أن أعاقت الفيضانات طريقهم إلى المخرج في 23 يونيو.

وقال نارونجساك إن مسعفين استراليين دخلوا الكهف اليوم الاحد لتقييم صحة الأولاد وأكدوا انهم مستعدون للخروج.