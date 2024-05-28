"هلا" تُعطِر مركبات الأجرة في دبي بروائح "أمستردام"

وقّعت شركة هلا، المعنية بتوفير أسهل الحلول لحجز سيارات الأجرة إلكترونياً في دبي، اتفاقية مع "ريتوالز كوزماتيكس"، العلامة الهولندية للرفاهية الشخصية والمنزلية تحت مظلة مجموعة أباريل، كأول شريك لمعطرات السيارات، حيث تتميز هذه الشراكة باستخدام معطرات من تشكيلة أمستردام، أبرز تشكيلات علامة ريتوالز، داخل مركبات الأجرة في دبي.

إذ تم تصميم معطر السيارات "أمستردام"، أبرز تشكيلات علامة ريتوالز؛ بأدق التفاصيل مع زهرة التوليب الهولندية واليوزو الياباني، ما يضيف لمسة منعشة من أهم الروائح المميزة لعلامة ريتوالز.

وسيتم خلال المرحلة الأولى من هذا التعاون؛ استخدام معطر "أمستردام" في 1500 مركبة أجرة، بهدف إضفاء لمسة من الفخامة لتجربة الراكب، حيث تشكل هذه الشراكة خطوة محورية ضمن جهود شركة هلا لتطوير تجربة المتعامل؛ من خلال المزج بين الراحة والأداء لتقديم تجربة تنقل في غاية التميز للركاب بمدينة دبي.

من جانبها، عبّرت علامة ريتوالز عن أنها تؤمن بأن السعادة تكمن في أبسط الأشياء، انطلاقاً من التزامها وقدرتها على تحويل الروتينات اليومية إلى لحظات لا تنسى، مؤكدة أنه مع الروائح الساحرة من "ريتوالز" في مركبات الأجرة؛ سيحظى الركاب بلحظاتٍ من الهدوء والسكينة خلال رحلاتهم.

معقباً على الشراكة، قال خالد نسيبه، الرئيس التنفيذي لدى شركة هلا: "يمثل هذا التعاون بين ريتوالز وهلا خطوة محورية في التزام شركة هلا بتطوير تجربة الراكب، كما يعكس طرح معطر السيارة الذي تم اختياره بعناية؛ مدى اهتمامنا بتقديم تجربة ممتعة ومريحة لجميع الركاب، سواء كانوا سائحين يزورون دبي أو المقيمين لفترة طويلة. لقد حصلنا على ملاحظات رائعة من المتعاملين، ونحن واثقون من أنها ستثري تجربة التنقل للركاب في جميع أنحاء إمارة دبي."

بدوره، قال نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة أباريل: "تعكس هذه الشراكة رؤيتنا الإستراتيجية للجمع بين الرفاهية والأداء العالي، مما يضمن أن تلعب علاماتنا التجارية دورًا محورياً في إثراء التجارب اليومية، ومن خلال تزويد سيارات الأجرة "هلا" بمعطرات ريتوالز المميزة؛ فإننا نضع معيارًا جديدًا لتجربة الركاب في التنقل الحضري. هذه المبادرة لا تعزز تجربة الرحلة فحسب، بل ترسخ التزامنا بالابتكار والتميز في السوق العالمي".

كانت شركة هلا قد كشفت مؤخراً عن إضافة شاشات رقمية في أسطول سياراتها؛ من أجل توفير مجموعة مختلفة من مميزات أسلوب الحياة، والأخبار، والترفيه، والتجارة الإلكترونية أثناء التنقل، وتساهم الشراكة مع "ريتوالز" في ترسيخ التزام "هلا" بالاستثمار في المبادرات الذكية لتعزيز وتوفير تجربة لا مثيل لها للمتعاملين؛ بما يتماشى مع رؤية دبي لتصبح أحد المراكز الذكية الرائدة عالمياً.