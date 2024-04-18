تشييد مركز تجربة المبيعات المتطوّر لمشروع والدورف أستوريا ريزيدنس دبي داون تاون

أعلنت "نبني" للتطوير العقاري، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري والمتخصصة في إنشاء أفضل العقارات السكنية والتجارية المميزة في دبي، بدء عملية تشييد مركز تجربة المبيعات المتطوّر والتابع لمشروع والدورف أستوريا ريزيدنس دبي داون تاون. وسيقع هذا المركز على قطعة أرض واسعة في الخليج التجاري بجانب المشروع، وسيمتد على مساحة 1,000 متر مربع، ليضع بذلك معيارا جديدا للرفاهية والأناقة في مبيعات العقارات.

وبُعيد افتتاحه في يوليو 2024، سيقدّم المركز المبتكر تجربة عملاء فريدة واستثنائية لجميع الأفراد الذين يتطلعون إلى شراء منزل جديد وراقٍ في قلب مدينة دبي. كما وسيقدّم المركز خدمات ركن السيارات لكبار الشخصيات، وسيتضمن منطقة استقبال أنيقة، وصالة فاخرة للزوار، ومقهى حديثًا، وصالة مخصّصة للوسطاء العقاريين، ومنطقة لعرض مجسم مصغر للمبنى و النماذج التفاعلية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "نبني" للتطوير العقاري، عبدالرحمن السويدي: "تسعى "نبني" إلى إحداث نقلة على مستوى عمليات شراء العقارات في دبي. وبالتالي، سيكون لمركز تجربة المبيعات التابع لمشروع والدورف أستوريا ريزيدنس دبي داون تاون دور كبير في إرساء معيار جديد لمبيعات العقارات، وذلك لكونه سيجمع بين التقنيات المتطورة والفخامة، ما سيوفر للعملاء تجارب لا مثيل لها."

جدير بالذكر أنّ مركز تجربة المبيعات سيدمج التقنيات في صلب تجربة العملاء مباشرة، ما سيمنح الزوار تجربة تفاعلية كاملة عند شراء مسكنهم الفاخر في والدورف أستوريا في قلب دبي. وسيتمكن العملاء على إثر ذلك من الوصول إلى تطبيق مبيعات تفاعلي ثلاثي الأبعاد متطور، ,ومجسم مصغر تفاعلي، وتقنية شاشة LED متقدمة، وأحدث تقنيات الاتصال الافتراضية.

كذلك سيحتوي المركز على شاشات عرض للوسائط المتعددة ونموذج مفروش بالكامل لمشروع والدورف أستوريا ريزيدنس دبي داون تاون، والذي سيجسد بدوره مثالًا عن الحياة الفاخرة. هذا وسيعمل مصممون ومصنعون كبار ومرموقون من جميع أنحاء العالم على تجهيز شقة العرض وتزيينها بأثاث وديكور فاخرَين، بهدف عرض أفخم القطع الفنية وأكثرها تجسيداً لأسلوب الحياة الراقي والمميز.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة بدر السويدي: " تتمثل رؤيتنا لمركز تجربة المبيعات في تصميم مساحة تجسد الجوهر الفاخر لعلامة والدورف أستوريا التجارية. وعليه، حرصنا على اختيار كل عنصر بعناية لتزويد العملاء بلمحة عن أسلوب الحياة الفريد الذي ينتظرهم في والدورف أستوريا ريزيدنس دبي داون تاون.