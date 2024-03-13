"ستيرلينغ" لاستشارات الضيافة تطلق "راك إنفستمنت بالس".. الدليل الكامل عن أداء قطاع الضيافة في رأس الخيمة

أعلنت شركة "ستيرلينغ" لاستشارات الضيافة، إحدى المؤسسات الاستشارية الرائدة في المنطقة، عن إطلاقها "راك إنفستمنت بالس"، النشرة ربع السنوية المليئة بالأبحاث والمصمّمة خصيصًا لتكون بمثابة دليل عبر المشهد الديناميكي لقطاع الضيافة في راس الخيمة. وقد تمّ إطلاق النسخة الأولى من هذه النشرة تحت قيادة إرني ويجايا، مديرة الأصول لدى ستيرلينغ، حيث تمّ التركيز بشكل أساسي على النمو السريع والتدريجي الذي تشهده دولة الإمارات. جدير بالذكر أنّ النشرة ستقدّم للمهتمّين مرئيات قيّمة حول التطورات التي شهدها القطاع العام الماضي، فضلًا عن نظرة استشرافية للأعوام المقبلة.

وقالت المديرة الإدارية لدى ستيرلينغ لاستشارات الضيافة، تاتيانا فيلر: "تتلخّص مهمتنا في تزويد مجتمع الأعمال ببيانات دقيقة ومحايدة وفورية حول مشهد الاستثمار في قطاع الضيافة وأداء الفنادق في راس الخيمة. كما ويتمثّل هدفنا في تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة عبر تزويدهم بالمعرفة اللازمة، وبالتالي تعزيز النمو والثقة والازدهار ضمن السوق".

وتلتزم راس الخيمة برعاية قطاع السياحة المستدامة سعيًا منها لجذب أكثر من 3 ملايين زائر سنويًا بحلول عام 2030. ومن أجل تحقيق هذا الهدف الطموح، عمد القيّمون إلى تنفيذ عدد من الاستراتيجيات الآيلة إلى جعل راس الخيمة الوجهة الأفضل لدى الزائرين. وبالفعل، شهدت الإمارة، نتيجة زيادة اهتمام المسافرين الدوليين المستمر فيها، زيادة ملحوظة بلغت 15% في الإيرادات لكل غرفة متاحة خلال العام 2023 مقارنة بالعام السابق، لتصل الأسعار بذلك إلى 383 درهمًا إماراتيًا نتيجة الزيادة بنسبة 20% في معدلات الإشغال.

وبالتطلع إلى الفترة الممتدة ما بين 2024-2027، فمن المتوقع أن يتضاعف مخزون الغرف الفندقية في راس الخيمة، حيث سيتمّ إضافة ما يقرب من 7,000 مفتاح إلى العدد الحالي، والذي يزيد قليلًا عن 7,000 مفتاح، فضلًا عن 1,000 مفتاح آخر يتم مناقشة إضافتها حاليًا بحلول العام 2030 أو قبله. وجدير بالذكر أن 88% من الفنادق قيد الإنشاء، والبالغ عددها 18 فندقًا، هي في الواقع من فئة 5 نجوم، في حين تتوزّع النسبة المتبقية ما بين الفنادق من فئات 3 و4 نجوم. بالنتيجة، ستصبح 68% من إجمالي الفنادق في راس الخيمة من فئة 5 نجوم بحلول 2027، وستتمركز 69% من إجمالي الغرف في جزيرة المرجان. هذا وستحتضن الإمارة 15 مشغّل فندقي عالمي، بما في ذلك مشغّلين جدد كوين وماريوت ونوبو ونيكي بيتش وميلانيوم، فضلًا عن بعض العلامات المحلية من فئة 3 نجوم مثل روف.

وفي أعقاب تحليل مشهد العرض الفندقي الحالي والمتوقع مقارنة بالطلب على الإقامات الليلية، أشارت التقديرات أنّ لراس الخيمة القدرة على استيعاب 10,000 مفتاح إضافي بحلول العام 2030 على مستوى جميع الفئات الفندقية، بدءًا من الخدمة المختارة إلى أماكن الإقامة الفاخرة للغاية.

وعدا عن مناطق الجذب السياحي والترفيه، يمثّل تنويع الاستثمارات في قطاعات السكن والبيع بالتجزئة والأطعمة والمشروبات وفئات الأصول الأخرى مثل سكن الموظفين والتعليم والرعاية الصحية استراتيجية سوق واعدة لتلبية احتياجات السكان والزوّار المتزايدين في راس الخيمة.

بدورها، قالت الرئيسة التنفيذية لدى شركة راك للضيافة القابضة أليسون جرينيل: " تُعد نشرة راك إنفستمنت بالس بمثابة مصدر حيوي للمعلومات الموثوقة والمرئيات القيمة. باختصار، لقد حان الوقت ليبقى الأفراد على اطّلاع بالنمو والتقدم الملحوظ الذي تشهده هذه المنطقة الديناميكية".

وكانت ستيرلينغ لاستشارات الضيافة قد أنجزت عددًا من دراسات الجدوى والاستخدام الأعلى والأفضل، وأجرت عمليات بحث ومفاوضات مع المشغلين، كما نفّذت مهام استشارية استراتيجية لمجموعة متنوعة من مشاريع الضيافة والصحة والاستخدامات المتعددة في جميع أنحاء المنطقة. وفي الوقت الحاضر، تشرف الشركة الاستشارية على إدارة الأصول لأكثر من 3,500 غرفة فندقية في 3 دول، وتُعنى بمسؤولية إدارة محفظة فنادق ومنتجعات تبلغ قيمتها أكثر من 1.25 مليار دولار أميركي.