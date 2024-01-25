إطلاق مشروع "أفينيو ريزيدنس 6" السكني في دبي

أطلقت نبني للتطوير العقاري، مشروع "أفينيو ريزيدنس 6" السكني في منطقة الفرجان دبي.

ويتألف المبنى السكني من 12 طابقاً، وهو السادس من نوعه ضمن سلسة المشاريع السكنية الفاخرة أفينيو ريزيدنس.

ويتضمن المشروع، المتوقع اكتمال أعمال بنائه في الربع الثالث من عام 2025، مجموعة من الشقق الفخمة (البوتيك) مع مرافقها والذي سيبلغ عددها 96 شقة، كما يتمتع "أفينيو ريزيدنس 6" بموقع مركزي في منطقة الفرجان على بعد خطوات من محطة مترو ديسكفري جاردنز.

جميع الشقق في المشروع الجديد تتمتع بنظام تكييف المناطق المركزي كما سيتم تزويد الشقق بنظام المنزل الذكي، ويضاف إلى ذلك التصاميم والتشطيبات الإيطالية والواجهات الحجرية الأنيقة، ما يوفر للسكان مزيجاً من وسائل الرقي والراحة العصرية.

ويطرح المبنى السكني فئات متنوعة من الشقق التي تلبي مختلف الاحتياجات، بما في ذلك 30 شقة بغرفة نوم واحدة، و56 شقة بغرفتي نوم (مع غرفة خادمة)، و10 شقق بثلاث غرف نوم (مع غرفة خادمة)، ويتميز "أفينيو ريزيدنس 6" بشققه المبنية بطراز فني رفيع مع إطلالات بانورامية على معالم مدينة دبي النابضة بالحياة.

وتكاملت في هذا المشروع العبقرية المعمارية مع جودة مواد البناء والتفاصيل متناهية الدقة، لتُنتج روائع فنية تُشعر السكان بروعة المكان، مقدمةً مزيج متناغم من ألوان الباستيل اللطيفة والزخارف الخشبية الطبيعية، إلى جانب الأناقة والبساطة، لتوفر للمقيمين جواً من الراحة النفسية والسكينة.

تحتوي كل شقة على أدوات مطبخ متطورة من شركة سيمينز وبلاط بورسلان أنيق مع الإكساء الرخامي والثريات المذهلة من نوع "تووي"، وغيرها من التجهيزات الإيطالية التي تجمع بين الفخامة والرقي.

أما خارج الشقق، فقد صُممت مساحات للترفيه والاستجمام، مثل أحواض السباحة التي يمكن التحكم بدرجات حرارتها، ومركز للياقة البدنية مجهز بالكامل من شركة "تيكنوجيم"، وساحة لعب للأطفال، ومكان مخصص للشواء.

وقال خالد الجزيري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة "نبني" للتطوير العقاري: يجسد "أفينيو ريزيدنس 6" الفخامة بكل معانيها، وقد عملنا بجد لتحويل المساحات الفارغة إلى قطع فنية ترتقي بالمعايير المهنية العقارية من أعلى المستويات. وبهدف إنشاء العقارات السكنية الأكثر طلباً في دبي، ستقدم شركة نبني مثالاً يحتذى به في الرقي والفخامة من خلال مشروعها الأحدث.

يقع أفينيو ريزيدنس 6 في موقع مثالي في واحدة من أكثر المناطق السكنية طلباً في دبي، وتعكس روح التنوع والتعايش في المجتمع، حيث تتوافر في هذه المنطقة الحيوية المواصلات العامة والمترو، مع سهولة الوصول إلى الطرق الرئيسة وقربها من المناطق السياحية في دبي، فضلاً عن العديد من المرافق الخدمية المتعددة من مساجد ومدارس ومحلات تجارية.

يذكر أن المشروع السادس يأتي بعد الإطلاق الناجح للمشروع السابق، أفينيو ريزيدنس 5، والذي بيعت جميع شققه خلال أيام من إطلاقه في سبتمبر 2023، ويقدم المبنى الجديد تجربة سكنية فريدة من نوعها، حيث يجذب السكان والزوار من خلال وسائل الراحة التي يقدمها والمميزات الخاصة للباحثين عن الفخامة.